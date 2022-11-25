У КМВА розповіли, яка наразі ситуація в столиці: що зі світлом, теплом, водою та зв'язком

50% будинків досі без світла.
Київська міська військова адміністрація повідомила, яка в столиці ситуація станом на 08:30 25 листопада.
Про це КМВА написала в Telegram.
Ситуація зі світлом
50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії.
Вода
Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації.
Опалення
Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.
Мобільний зв'язок
Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.
Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок.
Варто зазначити, що українська ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.
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