Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У КМВА розповіли, яка наразі ситуація в столиці: що зі світлом, теплом, водою та зв'язком

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
381
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У КМВА розповіли, яка наразі ситуація в столиці: що зі світлом, теплом, водою та зв'язком

Фото: Associated Press

50% будинків досі без світла.

Київська міська військова адміністрація повідомила, яка в столиці ситуація станом на 08:30 25 листопада.

Про це КМВА написала в Telegram.

Ситуація зі світлом

50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії. 

Вода

Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації. 

Опалення

Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі. 

Мобільний зв'язок

Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.

Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок.

Варто зазначити, що українська ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні. 

Читайте також:

Зеленський за 24 листопада: блекаут і фронт

Зеленський за 24 листопада: блекаут і фронт

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
381
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація