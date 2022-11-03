У Бучі третій день немає води: у міськраді просять почекати

У Бучі в Київській області третій день тривають перебої з водопостачанням. Як розповіли ТСН.ua місцеві мешканці, у деяких районах води в крані немає не тільки за відсутності електропостачання, а й між відключеннями. А якщо вона є, то тиск зовсім слабкий.

Міський голова Анатолій Федорук пояснив, що при тривалій відсутності струму неможливо наповнити резервуари з водою.

За його словами, станом на ранок 3 листопада знайдено технічне вирішення проблеми. Протягом дня у місті мають завершити ремонт свердловин та монтаж ліній резервного живлення.

Федорук пообіцяв, що невдовзі також підключать генератори і заживлять сім свердловин, які даватимуть стабільний тиск в систему.

"Ми в Бучанській міській раді розуміємо, які великі незручності ви всі терпите без води і просимо вибачення за це. Комунальники зараз працюють безперервно, щоб налагодити систему, що працюватиме стабільно. Але на впровадження альтернативного енергопостачанння треба кілька днів", - написав мер Бучі.

Фото: Анатолій Федорук

Фото: Анатолій Федорук

Нагадаємо, протягом дня 3 листопада в 10 областях України відключатимуть світло, зокрема в Київській області. На сайті ДТЕК можна ввести свій населений пункт та дізнатися, у які з 6 часових проміжків вдома не буде електропостачання.

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