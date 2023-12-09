Техногенна катастрофа: архітектор назвав станцію метро Києва, де також станеться аварія

У Києві наступна техногенна аварія може трапитися на станції метро "Контрактова площа" (синя гілка.)

Про це в ефірі "КИЇВ24" заявив архітектор Анатолій Фролов.

"Контрактова площа – наступна. Та техногенна катастрофа, яку архітектори, вчені вже передбачали. Ми про це казали Кличку (мер Києва - ред.) і Кличко нам сказав, що дасть можливість стати модераторами і закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві", - розповів Фролов.

Нагадаємо, у Києві від 8 грудня припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель – вода підтопила частину підземки столиці. ТСН.ua зібрав все, що відомо про підтоплення метро (фото).

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