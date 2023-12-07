Здичавілі корови під Чорнобилем: як зимують раніше свійські тварини (фото)

Вже кілька років поспіль співробітники Чорнобильського заповідника спостерігають за дивним, як на погляд пересічного обивателя, феноменом: стадом здичавілих корів, які прекрасно почуваються у зоні відчуження в будь-яку пору року.

Про це повідомили співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та опублікували у Facebook фото здичавілих корів.

Нагадаємо основні факти, передбачаючи шквал запитань щодо колись домашніх тварин в дикому середовищі:

Корів тримали "самосели" в місті Чорнобиль та селі Луб’янка (в останньому було сім голів). Коли в 2016 році померли їх господарі, стадо почало жити на волі.

ВРХ належить до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи.

Як й інші мешканці Заповідника, здичавілі корови часто використовують покинуті будівлі для захисту від вітру та опадів.

Тварини вгодовані, тобто проблем з кормами для них не існує. Взимку, коли випадає сніг, викопують суху траву копитами.

У корів нема потреби доїтися. Їх цикл лактації нормалізується і прив’язаний до народження телят.

У передвоєнні часи стадо налічувало до 20 голів. Тварини пережили окупацію і продовжують освоювати простори Заповідника.

У Чорнобильському заповіднику зазначили, що сніжну і морозну погоду велика рогата худоба переживає успішно.

"Стадо дикої худоби докорінно відрізняється від звичайної сільської череди: воно структуроване, має цілісність, діє завжди злагоджено. Стадо найбільш ретельно охороняє свою молодь. Телята, своєю чергою, вибирають найбільш безпечне місце в стаді — між дорослим бугаєм і корівками. На тлі снігу, грізного і величезного бугая вони виглядають особливо колоритно. Попри все, молодняк рогатої худоби добре адаптований до холоду", — підсумували у Чорнобильському заповіднику.

Нагадаємо, до Чорнобильської зони повернувся зниклий вид диких тварин, яких там не бачили понад 100 років. Дослідник Сергій Гащак розповів, що у лісі біля Чорнобиля знову можна зустріти бурого ведмедя.

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