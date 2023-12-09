Техногенная катастрофа: архитектор назвал станцию метро Киева, где также произойдет авария

В Киеве следующая техногенная авария может случиться на станции метро "Контрактовая площадь" (синяя ветка.)

Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил архитектор Анатолий Фролов.

"Контрактовая площадь – следующая. Та техногенная катастрофа, которую архитекторы, ученые уже предполагали. Мы об этом говорили Кличко (мэр Киева - ред.) и Кличко нам сказал, что позволит стать модераторами и закончить эту станцию. Это следующая авария, которая будет в Киеве", — рассказал Фролов.

Напомним, в Киеве с 8 декабря прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель – вода подтопила часть подземки столицы. ТСН.ua собрал все, что известно о подтоплении метро (фото).

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