У Києві демонтують пам'ятник Щорсу: що відомо про радянського діяча (фото)

У центрі Києві 9 грудня комунальні служби розпочали демонтаж пам'ятника радянському діячу Миколі Щорсу. Із монумента перед цим було знято охоронний статус.

Для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка. Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Пам'ятника Миколі Щорсу у Києві / Фото: t.me/kievreal1

Дивіться на Youtube-каналі ТСН онлайн-трансляцію демонтажу пам'ятника Щорсу.

Кабінет міністрів 10 листопада ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, командиру більшовиків Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

Демонтаж пам'ятника радянському діячу Миколі Щорсу / Фото: Сніданок з 1+1

Влітку 2022 року Верховна Рада почала розробку та ухвалення так званого закону про деколонізацію. Він має назву закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Президент підписав його у квітні цього року.

Пам'ятник Миколі Щорсу стояв на бульварі Шевченка в Києві, на перетині з вулицею Петлюри. Щорс був антиукраїнським діячем, який воював проти української державності.

Хто такий Микола Щорс

Микола Щорс – один з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни. Він був учасником українських червоногвардійських повстанських формувань.

Щорс народився у Чернігівській області 1895 року. Згодом він став служити більшовикам.

Микола Щорс / Фото: wikipedia.org

Він воював проти українського національно-визвольного руху 1918-1919 роках. 1918 року Микола Щорс був військовим комендантом Києва, коли більшовики грабували та вбивали містян.

Загинув Микола Щорс 30 серпня 1919 року в бою на Житомирщині.

Російська пропаганда використовувала образ Щорса як борця за радянську Україну. Саме тому про значну частину його життя відомо мало, а загибель – оповита міфами. Пам'ятник Щорсу є символом радянської окупації України.

Нагадаємо, на Київщині двоє неповнолітніх побили 12-річну дівчину: школярка у лікарні, її мати розповіла подробиці.

Читайте також: