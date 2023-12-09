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У Києві представники ТЦК завітали до мережі фітнес-залів – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві представники ТЦК завітали до мережі фітнес-залів – фото

Спортивний зал / Фото: pixabay.com

Військкоми шукали ухилянтів у відомій мережі фітнес-залів Києва.

У Києві вранці 9 грудня представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийшли з рейдом до одного з фітнес центрів відомої мережі "Спорт Лайф".  

Про це пишуть місцеві пабліки.

"Ранок в Спорт Лайф у IQ Business Center почався не з тренування", - йдеться у повідомленні.

Представники ТЦК та СП у
Представники ТЦК та СП у "Спорт Лайфі" у Києві / Фото: Реальний Київ
Представники ТЦК та СП у
Представники ТЦК та СП у "Спорт Лайфі" у Києві / Фото: Реальний Київ
Представники ТЦК та СП у
Представники ТЦК та СП у "Спорт Лайфі" у Києві / Фото: Реальний Київ

Нагадаємо, у Закарпатському обласному ТЦК та СП прокоментували рейд із повістками в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино" та містах області.

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Дата публікації
Перегляди
454
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