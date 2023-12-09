У Києві представники ТЦК завітали до мережі фітнес-залів – фото

Військкоми шукали ухилянтів у відомій мережі фітнес-залів Києва.
У Києві вранці 9 грудня представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийшли з рейдом до одного з фітнес центрів відомої мережі "Спорт Лайф".
Про це пишуть місцеві пабліки.
"Ранок в Спорт Лайф у IQ Business Center почався не з тренування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Закарпатському обласному ТЦК та СП прокоментували рейд із повістками в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино" та містах області.
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