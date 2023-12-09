У Києві демонтують пам'ятник Миколі Щорсу 

Сьогодні, 9 грудня, столичні комунальні служби розпочинають демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу.

Про це повідомляє КМДА.

Із монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва перед цим було знято охоронний статус. Для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Фото: t.me/kievreal1

Нагадаємо, 10 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, командиру більшовиків Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

Влітку 2022 року Верховна Рада почала розробку та ухвалення так званого закону про деколонізацію. Він має назву закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Президент підписав його у квітні цього року.

Цей документ створив правові підстави для вилучення радянських монументів з Державного реєстру нерухомих пам’яток України та майбутнього їхнього демонтажу.

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