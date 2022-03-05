Супутниковий Інтернет Starlink вже у Києві - Кличко

Супутниковий Інтернет Starlink вже у Києві - Кличко

Столиця отримала 12 станцій Starlink.

Пристрої глобальної супутникової системи Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX вже у Києві.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, дві системи надали Мінцифри та Державна служба спецзв’язку та захисту інформації. Про інших 10 вони з братом Володимиром домовилися з міжнародними партнерами та друзями.

Він підкреслив, що Starlink працюватиме для допомоги в забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.

Нагадаємо, в Україні станції супутникового Інтернету Starlink вже отримали "Укрзалізниця" та "Укртрансгаз".

1 березня в Україні відбувся перший тест Інтернету Starlink.