Фото дня: в Ірпені сотні українців ховаються під руїнами мосту від ударів російських військ

Фото дня: в Ірпені сотні українців ховаються під руїнами мосту від ударів російських військ

Геращенко закликав зробити це фото відомим на весь світ.

Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував у мережі фото, на якому зображено, як в Ірпені Київської області багато людей ховаються під зруйнованим мостом від ударів ворожої авіації.

Про це Геращенко повідомив 5 березня.

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"Трагічне фото дня. Ірпінь. Сотні українців ховаються під руїнами мосту від ударів авіації та артилерії російських військових. Давайте зробимо це фото відомим на весь світ!" ­– закликав радник голови МВС.