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Фото дня: в Ірпені сотні українців ховаються під руїнами мосту від ударів російських військ

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Фото дня: в Ірпені сотні українців ховаються під руїнами мосту від ударів російських військ

Фото з телеграм-каналу Антона Геращенка

Геращенко закликав зробити це фото відомим на весь світ.

Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував у мережі фото, на якому зображено, як в Ірпені Київської області багато людей ховаються під зруйнованим мостом від ударів ворожої авіації.

Про це Геращенко повідомив 5 березня.

"Трагічне фото дня. Ірпінь. Сотні українців ховаються під руїнами мосту від ударів авіації та артилерії російських військових. Давайте зробимо це фото відомим на весь світ!" ­– закликав радник голови МВС.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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