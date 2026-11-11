Київ скували масштабні затори, лівий берег «стоїть»: що відбувається біля Південного мосту (відео)

Затори в Києві 11 листопада / © unsplash.com

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У Києві вранці 11 листопада утворилися масштабні затори. Особливо складна ситуація на лівому березі столиці.

Про значні ускладнення руху повідомляють місцеві медіа. Водночас журналістка Діана Шликова в ефірі «Ранок.LIVE» розповіла про ситуацію на під’їздах до Південного мосту.

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За повідомленнями місцевих медіа, від самого ранку лівий берег столиці потерпає від масштабних заторів. Автомобілі скупчилися на дорогах у напрямку правого берега.

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Водночас за словами журналістки, станом на 08:00 на під’їздах до Південного мосту утворилися затори, через що транспорт рухався повільно. При цьому великих черг на зупинках громадського транспорту не спостерігалося.

Вона додала, що наразі на Південному мосту для руху з лівого берега на правий відкрито дві смуги для транспорту масою до 10 тонн. У зворотному напрямку працює лише одна смуга.

Вантажівки, які прямують із лівого берега на правий, скеровують в об’їзд через Дарницький міст.

Затори в Києві / © Telegram

Затори в Києві / © Telegram

Нагадаємо, у Києві змінили правила проїзду між лівим і правим берегами Дніпра. Нові схеми руху запровадили одразу на трьох ключових мостах столиці. Вони передбачають окремі умови проїзду для легковиків, вантажного та громадського транспорту. Тому водіям радять враховувати ці зміни під час планування поїздок.

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