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Жителі міста Ірпінь на Київщині змушені тікати від російських окупантів через зруйнований міст: фото

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Жителі міста Ірпінь на Київщині змушені тікати від російських окупантів через зруйнований міст: фото

Люди змушені покидати свої домівки через постійні обстріли російських окупантів. 

Жителі міста Ірпінь Київської області змушені тікати через підірваний міст, оскільки евакуація людей залізничним транспортом зірвалася через пошкодження колії окупантами. 

Про це повідомляють очевидці в місцевому телеграм-каналі.

На опублікованих фото видно, як сотні жителів Київщини тікають з міста через зруйнований міст. Люди змушені покидати свої домівки через постійні обстріли російських окупантів. 

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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