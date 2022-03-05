Жителі міста Ірпінь на Київщині змушені тікати від російських окупантів через зруйнований міст: фото

Жителі міста Ірпінь на Київщині змушені тікати від російських окупантів через зруйнований міст: фото

Люди змушені покидати свої домівки через постійні обстріли російських окупантів.

Жителі міста Ірпінь Київської області змушені тікати через підірваний міст, оскільки евакуація людей залізничним транспортом зірвалася через пошкодження колії окупантами.

Також читайте Українські рятувальники отримали гуманітарну допомогу з Німеччини – відео

Про це повідомляють очевидці в місцевому телеграм-каналі.

На опублікованих фото видно, як сотні жителів Київщини тікають з міста через зруйнований міст. Люди змушені покидати свої домівки через постійні обстріли російських окупантів.