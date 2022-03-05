За ініціативою Віталія Кличка Київрада ухвалила звернення до США та НАТО про закриття неба над Україною

За ініціативою Віталія Кличка Київрада ухвалила звернення до США та НАТО про закриття неба над Україною

Київська міська рада ухвалила звернення до іноземних держав, міжнародних організацій та світової спільноти щодо необхідності закриття неба над Україною.

Про це повідомив мер Києва, лідер «УДАРу» Віталій Кличко.

Київрада адресувала своє звернення США, учасникам НАТО, керівництву країн Європи, дипломатичним місіям та міжнародним організаціям щодо впровадження над територією України зони А2/АD.

«Всупереч правилам ведення війни, Російська Федерація варварськи саме з повітря атакує цивільні об’єкти: житлові будинки, дитячі садки та школи, лікарні та пологові будинки. Вогонь ведеться з неба прицільно, на ураження. Вночі, коли цивільне населення має спати», - йдеться у зверненні.

Аргументи про те, що відмова від впровадження А2/АD пов’язана з бажанням уникнути ядерної війни не є переконливими, оскільки РФ вже її розпочала, наголошується у зверненні.

«Сьогодні під контролем РФ не тільки Чорнобильська АЕС, де окупанти утримують в заручниках та не дають замінити 95 працівників з 24 лютого. Сьогодні ж мова йде вже про Запорізьку АЕС. Найбільшу в Європі із шістьма енергоблоками. Якщо вибух Запорізької АЕС станеться, наслідки будуть руйнівними не тільки для України, а й для всього світу», - попереджають депутати.

Вони закликають керівників впливових організацій дослухатися до свого народу.

«Опитування Reuters/Ipsos показало, що обурення з приводу вторгнення Росії в Україну зростає. Близько 74% американців, включаючи переважну більшість республіканців і демократів, заявили, що США та їхні союзники з Організації Північноатлантичного договору мають запровадити в Україні зону, заборонену для польотів. Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ, - це зона А2/АD над Україною. Закрийте небо над Україною! Врятуйте не Україну – врятуйте Світ!» - наголошується у зверненні, яке підписав Віталій Кличко.