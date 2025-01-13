Стрілянина у Києві під час вигулу псів: що відомо

У Києві конфлікт між власниками собак під час вигулу призвів до стрілянини та поранення. Дізнайтеся подробиці інциденту та коментарі поліції.

У Києві прогулянка з домашніми улюбленцями закінчилася стріляниною. Конфлікт між двома чоловіками, який почався через сварку їхніх псів, переріс у бійку, під час якої один з учасників дістав травматичну зброю й вистрілив опоненту в обличчя.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Під час сварки 53-річний місцевий мешканець дістав травматичний пістолет і здійснив постріл у 30-річного чоловіка, влучивши в нижню губу. Потерпілого з наскрізним вогнепальним пораненням доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні відомства.

Після скоєного зловмисник утік із місця події. Однак оперативники швидко встановили його особу й затримали за місцем проживання.

У чоловіка вилучили зареєстрований пістолет травматичної дії, газовий пістолет та патрони до них. Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Бориспільському районі Київської області під час здійснення заходів оповіщення сталася стрілянина.

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