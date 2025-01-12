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Київські поліцейські вночі завітали з обшуками до двох "мажорів"

Київські поліцейські вночі завітали з обшуками до двох "мажорів"

Обшук у "мажорів"

Зухвала поведінка молодиків викликала хвилю обурення у Мережі.

Київські копи вночі завітали з обшуками до двох "мажорів". Знайдені заборонені предмети.

Про це джерело ТСН.UA в поліції.

"Сміливість зникла, як тільки знайшли заборонені речі. Далі буде", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, поліція Києва встановила всіх учасників скандального відео за участю неповнолітніх, яке було поширене в соцмережах. На опублікованих кадрах невідомі "мажори" в центрі столиці нахабно перекривали рух транспорту та зухвало вмикали російську музику, проїжджаючи повз меморіал загиблих воїнів.

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