Київські поліцейські вночі завітали з обшуками до двох "мажорів"

Київські копи вночі завітали з обшуками до двох "мажорів". Знайдені заборонені предмети.

Про це джерело ТСН.UA в поліції.

"Сміливість зникла, як тільки знайшли заборонені речі. Далі буде", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, поліція Києва встановила всіх учасників скандального відео за участю неповнолітніх, яке було поширене в соцмережах. На опублікованих кадрах невідомі "мажори" в центрі столиці нахабно перекривали рух транспорту та зухвало вмикали російську музику, проїжджаючи повз меморіал загиблих воїнів.

Читайте також: