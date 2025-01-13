СБУ викрила агентку ГРУ, яка передавала координати для атак на Київ

Служба безпеки України затримала агентку російської військової розвідки (ГРУ), яка готувала координати для проведення дронової атаки по Києву 1 січня 2025 року. Затримання відбулося у столиці України, де жінка мешкала в орендованій квартирі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, 27-річна місцева безробітна жінка шукала «легкі» заробітки через Телеграм-канали, де і познайомилася з представником ГРУ, який запропонував їй співпрацю в обмін на гроші. Агентка переправляла ворогу GPS-координати важливих об'єктів, зокрема адміністративних будівель та енергогенеруючих підприємств України, а також фотографувала ці об'єкти для подальшого використання під час атак. Злочинниця також шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ.

Під час обшуку в її квартирі було вилучено мобільний телефон з доказами співпраці з окупантами, а також велику кількість сім-карток, які вона використовувала для конспірації. Зараз агентці висунуто підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про розміщення військових формувань у період воєнного стану. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Зловмисниця перебуває під вартою, а її дії стали черговим доказом того, як Росія використовує агентів для дестабілізації ситуації в Україні.

Нагадаємо, СБУ затримала посадовців українського холдингу, що сприяли обходу санкцій Росії

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