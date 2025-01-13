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СБУ викрила агентку ГРУ, яка передавала координати для атак на Київ

СБУ викрила агентку ГРУ, яка передавала координати для атак на Київ

СБУ затримала агентку ГРУ, яка готувала дронову атаку на Київ / Фото: СБУ

За допомогою свого мобільного телефону, затримана жінка передавала Росії точні GPS-координати об'єктів,

Служба безпеки України затримала агентку російської військової розвідки (ГРУ), яка готувала координати для проведення дронової атаки по Києву 1 січня 2025 року. Затримання відбулося у столиці України, де жінка мешкала в орендованій квартирі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, 27-річна місцева безробітна жінка шукала «легкі» заробітки через Телеграм-канали, де і познайомилася з представником ГРУ, який запропонував їй співпрацю в обмін на гроші. Агентка переправляла ворогу GPS-координати важливих об'єктів, зокрема адміністративних будівель та енергогенеруючих підприємств України, а також фотографувала ці об'єкти для подальшого використання під час атак. Злочинниця також шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ.

Під час обшуку в її квартирі було вилучено мобільний телефон з доказами співпраці з окупантами, а також велику кількість сім-карток, які вона використовувала для конспірації. Зараз агентці висунуто підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про розміщення військових формувань у період воєнного стану. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Зловмисниця перебуває під вартою, а її дії стали черговим доказом того, як Росія використовує агентів для дестабілізації ситуації в Україні.

Нагадаємо, СБУ затримала посадовців українського холдингу, що сприяли обходу санкцій Росії

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