Нічні вибухи на Київщині: перші подробиці

Повітряна тривога в регіоні тривала понад вісім годин.

У ніч проти 12 січня 2025 року в Київській області пролунали вибухи, які викликали занепокоєння серед місцевих мешканців.

Про деталі повідомили в ОВА.

"Ворог не припиняє атакувати Київщину за допомогою БпЛА. Вчора увечері та вночі тривога тривала понад 8 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - зазначив т.в.о. очільника Київської ОДА Микола Калашник.

За його даними, падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Наразі оперативні служби продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 12 січня РФ атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, що в Росії.

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