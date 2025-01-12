Ночные взрывы в Киевской области: первые подробности

Воздушная тревога в регионе длилась более восьми часов.
В ночь на 12 января 2025 года в Киевской области прогремели взрывы, которые вызвали беспокойство среди местных жителей.
О деталях сообщили в ОВА.
"Враг не прекращает атаковать Киевщину с помощью БпЛА. Вчера вечером и ночью тревога продолжалась более 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", — отметил в.и.о. руководителя Киевской ОГА Николай Калашник.
По его данным, падения обломков сбитых целей фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.
В настоящее время оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.
Напомним, в ночь на 12 января РФ атаковала Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Курск, что в России.
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