Смертельна ДТП у Києві: серед поранених діти

У Голосіївському районі Києва,11 січня, сталась смертельна ДТП. У результаті зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві та у поліції Києва.

"Близько 18:30 68-річний водій автомобіля Hyundai, рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку", – йдеться в повідомленні.

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У результаті ДТП травмувалися водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса, трьох із них, включно з шестирічною дитиною, госпіталізували.

Також за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували з мінівена тіла загиблих чоловіка та жінки.

"До прибуття рятувальників врятовано дитину 4 років, її госпіталізували в лікарню "Охматдит"", – повідомили в ДСНС.

Причина аварії встановлюється.

Місце аварії

Місце аварії / Фото: Управління ДСНС Києва

Наслідки аварії

Нагадаємо, в Ізмаїлі сталася ДТП - водій збив 16-річну дівчину.

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