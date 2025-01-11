Смертельна ДТП у Києві: серед поранених діти

Поліцейські продовжують працювати на місці події.
У Голосіївському районі Києва,11 січня, сталась смертельна ДТП. У результаті зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві та у поліції Києва.
"Близько 18:30 68-річний водій автомобіля Hyundai, рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку", – йдеться в повідомленні.
У результаті ДТП травмувалися водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса, трьох із них, включно з шестирічною дитиною, госпіталізували.
Також за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували з мінівена тіла загиблих чоловіка та жінки.
"До прибуття рятувальників врятовано дитину 4 років, її госпіталізували в лікарню "Охматдит"", – повідомили в ДСНС.
Причина аварії встановлюється.
Нагадаємо, в Ізмаїлі сталася ДТП - водій збив 16-річну дівчину.
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