Смертельное ДТП в Киеве: среди раненых дети

В Голосеевском районе Киева, 11 января, произошло смертельное ДТП. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве и полиции Киева.

"Около 18:30 68-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Столичному шоссе, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом Mercedes", – говорится в сообщении.

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В результате ДТП травмировались водитель и семь пассажиров маршрутного автобуса, трое из них, включая шестилетнего ребенка, госпитализировали.

Также с помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали из минивэна тела погибших мужчин и женщин.

"До прибытия спасателей спасен ребенок 4 лет, его госпитализировали в больницу "Охматдет"", – сообщили в ГСЧС.

Причина аварии устанавливается.

Место аварии

Место аварии / Фото: Управление ГСЧС Киева

Последствия аварии

Напомним, в Измаиле произошло ДТП — водитель сбил 16-летнюю девушку.

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