Смертельное ДТП в Киеве: среди раненых дети

Полицейские продолжают работать на месте происшествия.
В Голосеевском районе Киева, 11 января, произошло смертельное ДТП. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве и полиции Киева.
"Около 18:30 68-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Столичному шоссе, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом Mercedes", – говорится в сообщении.
В результате ДТП травмировались водитель и семь пассажиров маршрутного автобуса, трое из них, включая шестилетнего ребенка, госпитализировали.
Также с помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали из минивэна тела погибших мужчин и женщин.
"До прибытия спасателей спасен ребенок 4 лет, его госпитализировали в больницу "Охматдет"", – сообщили в ГСЧС.
Причина аварии устанавливается.
Напомним, в Измаиле произошло ДТП — водитель сбил 16-летнюю девушку.
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