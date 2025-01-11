В Киеве задержали мужчину, пытавшегося поджечь мемориал на Майдане: фото

Сотрудники столичной полиции и СБУ установили личность мужчины, пытавшегося поджечь флажки на импровизированной аллее памяти погибших украинских воинов на Майдане Незалежности. Он задержан.

Об этом сообщили в полиции Киева.

“Правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которых задержали молодого человека — им оказался 23-летний киевлянин. Пока с ним работают следователи”, — говорится в сообщении.

Полиция задержала 23-летнего правонарушителя / Фото: Полиция Киева

Ранее сообщалось, что правонарушитель, совершая надругательство над мемориалом, кичился своей безнаказанностью, поскольку мол, полицейские в это время заняты охраной ханукии, а тем временем аллею памяти погибших за Украину никто не охраняет.

Напомним, несколько дней назад у социальных сетей появился видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, устанавливаемые погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя и пытается их поджечь.

Пытался повредить флажки на Майдане Незаисимости! Полиция устанавливает личность

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