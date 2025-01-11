"Бусификация" дошла до Киева?: мужчину таскали по земле – что говорят в ТЦК

В военкомате заверили, что полиция и военнослужащие ТЦК действовали в рамках закона.
В Сети опубликован очередной случай "бусификации" – на этот раз в Киеве возле метро Тараса Шевченко. На кадрах видно, как представители ТЦК пытались задержать мужчину, а он кричал и пытался скрыться.
Реакция ТЦК
Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал инцидент и заявил, что мужчина находился в розыске, поэтому его задержали.
"Сегодня в Киеве возле метро Тараса Шевченко, во время проверки документов у гражданина, было обнаружено, что он находится в розыске за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в связи с чем Национальной полицией был составлен протокол, однако гражданин пытался сбежать, из-за чего и был задержан", – говорится в сообщении.
В военкомате заверили, что полиция и военнослужащие ТЦК действовали в рамках закона.
Ранее сообщалось, что в Запорожье мобилизованные мужчины забаррикадировались в подвале ТЦК.
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