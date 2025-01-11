"Бусифікація" дійшла до Києва?: чоловіка тягали по землі – що кажуть у ТЦК

У військкоматі запевнили, що поліція та військовослужбовці ТЦК діяли в межах закону.
У Мережі опублікували черговий випадок "бусифікації" – цього разу у Києві біля метро Тараса Шевченка. На кадрах видно, як представники ТЦК намагалися затримати чоловіка, а він кричав та намагався втекти.
Реакція ТЦК
Київський міський ТЦК та СП прокоментував інцидент і заявив, що чоловік знаходився у розшуку, тому його затримали.
"Сьогодні у Києві біля метро Тараса Шевченка, під час перевірки документів у громадянина, було виявлено що він знаходиться у розшуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, у зв'язку з чим, Національною поліцією був складений протокол, проте громадянин намагався втекти, через що і був затриманий", – йдеться в повідомленні.
У військкоматі запевнили, що поліція та військовослужбовці ТЦК діяли в межах закону.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі мобілізовані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК.
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