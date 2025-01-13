Не впорався з керуванням та влетів у МАФ: нові деталі ДТП у Києві від поліції

Стало відомо, що водій автівки, яка влетіла в МАФ на Русанівці у Києві, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він постраждав, але від госпіталізації відмовився.

Про це журналістам "КИЇВ24" повідомили в поліції.

Зоомагазин, який постраждав найбільше, виїхав на час виконання ремонту МАФу. Працюють майстри. Також працівник кіоску з квітами розповів, що завдані збитки водій компенсував.

"Попередньо встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керування і врізався у МАФ. Постраждалих немає, але й він вважається постраждалим. На чоловіка складено два протоколи за 124 і 130 статтями", — зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва,11 січня, сталась смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.

Читайте також: