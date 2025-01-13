Стрельба в Киеве во время выгула собак: что известно

В Киеве конфликт между владельцами собак во время выгула привел к стрельбе и ранению. Узнайте подробности инцидента и комментарии полиции.

В Киеве прогулка с домашними любимцами закончилась стрельбой. Конфликт между двумя мужчинами, начавшийся из-за ссоры их собак, перерос в драку, во время которой один из участников получил травматическое оружие и выстрелил оппоненту в лицо.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Во время ссоры 53-летний местный житель достал травматический пистолет и произвел выстрел в 30-летнего мужчину, попав в нижнюю губу. Пострадавшего со сквозным огнестрельным ранением доставили в больницу", — говорится в сообщении ведомства.

После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако оперативники быстро установили его личность и задержали по месту жительства.

У мужчины изъяли зарегистрированный пистолет травматического действия, газовый пистолет и патроны к ним. Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области во время осуществления мероприятий оповещения произошла стрельба.

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