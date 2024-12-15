Стало відомо, чому платіжки за опалення в Києві більші, ніж раніше

Суми за опалення в Києві за листопад 2024 року зросли на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін під час брифінгу.

Причина — більш низька середня температура, яка в листопаді цього року становила лише 2,7°C, на 1,4°C холодніше, ніж у листопаді 2023-го.

"Саме температура зовнішнього повітря є основним чинником, що впливає на розмір платіжки за опалення", — заявив Лопатін.

Згідно з даними, близько 90% київських багатоповерхівок обладнано лічильниками тепла, і нарахування здійснюється за фактичним споживанням.

"У листопаді цього року середня вартість опалення 1 кв. м склала 24,35 гривень. Тоді як у листопаді минулого року вона була на 6,5% нижчою та становила 22,9 гривень", - зазначив Лопатін.

Він додав, що ціна за теплопостачання для населення залишається незмінною з 2018 року.

Нагадаємо, ми раніше інформували, що нардеп сказав, коли очікувати зростання тарифів на електроенергію.

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