Стало известно, почему платежки за отопление в Киеве больше, чем раньше

Суммы за отопление в Киеве за ноябрь 2024 г. выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин во время брифинга.

Причина — более низкая средняя температура, которая в ноябре этого года составляла всего 2,7°C, на 1,4°C холоднее, чем в ноябре 2023 года.

"Именно температура наружного воздуха является основным фактором, влияющим на размер платежки за отопление", — заявил Лопатин.

Согласно данным, около 90% киевских многоэтажек оборудованы счетчиками тепла, и начисление производится по фактическому потреблению.

"В ноябре этого года средняя стоимость отопления 1 кв. м составила 24,35 гривен. В то время как в ноябре прошлого года она была на 6,5% ниже и составила 22,9 гривен", — отметил Лопатин.

Он добавил, что цена за теплоснабжение для населения остается неизменной с 2018 года.

Напомним, мы ранее информировали, что нардеп сказал, когда ожидать роста тарифов на электроэнергию.

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