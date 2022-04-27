Співробітники посольства Австрії повернулися до Києва

МЗС Австрії відновлює роботу у столиці.

Співробітники посольства Австрії в Україні повернулися до Києва минулого тижня.

Про повідомило Міністерство закордонних справ Австрії у Twitter.

"Ми єдині з народом України, який став жертвою безпрецедентної воєнної агресії з боку Росії. Як важливий знак нашої непохитної солідарності з Україною співробітники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня. Дякуємо нашим співробітникам за ваші зусилля та самовідданість!" - йдеться у повідомленні.

We stand united with the people of #Ukraine, who fell victim to an unprecedented military aggression by #Russia. As an important sign of our unwavering solidarity with Ukraine, members of our Embassy returned to #Kyiv last week. Thanks to our staff for your efforts & dedication! pic.twitter.com/xpEmPFkDtd — MFA Austria (@MFA_Austria) April 27, 2022

Нагадаємо, Австрія продовжить сплачувати за постачання газу з РФ у євро.

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