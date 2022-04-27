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Протягом минулої доби спеціалісти знешкодили понад 1400 вибухонебезпечних предметів на Київщині

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Протягом минулої доби спеціалісти знешкодили понад 1400 вибухонебезпечних предметів на Київщині

Getty Images

26 квітня рятувальники обстежили шість районів Київської області.

Протягом 26 квітня під ча робіт спеціалісти знешкодили 1413 вибухонебезпечних предметів у Київській області. Всього з початку війни Росії проти України – 23 218. 

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.

Рятувальники обстежили такі населені пункти:

Бучанського району: Копилів, Калинівка, Мирча, Берестянка, Буча, Мощун, Озера, Димер, Катюжанка, Рудня-Димерська, Рута- Катюжанська, Миколаївка, Ірпінь, Ворзель, Петрушки, Мотижин, Бородянка, Нова Гребля, Дмитрівка.

Броварського району: Красне, Великій Крупіль, Усівка, Гайове, Залісся, Гоголів, Русанів, Плоське, Мокрець, Бервиця. 

Білоцерківського району: Біла Церква. 

Вишгородського району: Демидів, Лютіж.  

Фастівського району: Фастів, Ясногородка. 

Обухівського району: Васильків.

Нагадаємо, на Київщині на цьому тижні роботу саперних служб зосередять на цвинтарях.

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