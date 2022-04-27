Протягом минулої доби спеціалісти знешкодили понад 1400 вибухонебезпечних предметів на Київщині

26 квітня рятувальники обстежили шість районів Київської області.
Протягом 26 квітня під ча робіт спеціалісти знешкодили 1413 вибухонебезпечних предметів у Київській області. Всього з початку війни Росії проти України – 23 218.
Про це повідомляє очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.
Рятувальники обстежили такі населені пункти:
Бучанського району: Копилів, Калинівка, Мирча, Берестянка, Буча, Мощун, Озера, Димер, Катюжанка, Рудня-Димерська, Рута- Катюжанська, Миколаївка, Ірпінь, Ворзель, Петрушки, Мотижин, Бородянка, Нова Гребля, Дмитрівка.
Броварського району: Красне, Великій Крупіль, Усівка, Гайове, Залісся, Гоголів, Русанів, Плоське, Мокрець, Бервиця.
Білоцерківського району: Біла Церква.
Вишгородського району: Демидів, Лютіж.
Фастівського району: Фастів, Ясногородка.
Обухівського району: Васильків.
Нагадаємо, на Київщині на цьому тижні роботу саперних служб зосередять на цвинтарях.
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