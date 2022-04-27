У Києві чоловік відкрив вогонь у під'їзді багатоповерхівки та погрожував гранатою

У Києві на Оболоні 34-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння відкрив вогонь з пістолета у під'їзді багатоповерхівки. Коли на виклик приїхали патрульні, киянин погрожував їм гранатою.
Про це 26 квітня повідомили в поліції Києва.
Під час обшуку у чоловіка вилучили дві гранати, вогнепальну зброю, карабіни та близько тисячі патронів. Його затримали. Порушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Відомо, що чоловік раніше не судимий, а поліцію викликала його співмешканка.
Нагадаємо, у Києві почали демонтувати бронзові скульптури двох робітників біля Арки дружби народів. Цей монумент встановили 1982 року "на ознаменування возз'єднання України з Росією".
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