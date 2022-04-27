Сотрудники посольства Австрии вернулись в Киев

МИД Австрии возобновляет работу в столице.

Сотрудники посольства Австрии в Украине вернулись в Киев на прошлой неделе.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австрии в Twitter.

"Мы единые с народом Украины, который стал жертвой беспрецедентной военной агрессии со стороны России. Как важный знак нашей непреклонной солидарности с Украиной сотрудники нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе. Спасибо нашим сотрудникам за ваши усилия и самоотверженность!" – говорится в сообщении.

We stand united with the people of #Ukraine, who fell victim to an unprecedented military aggression by #Russia. Как важное имя нашего непреодолимого союза с Украиной, членами нашей симпатии отремонтировано на #Kyiv last week. Thanks to our staff for your efforts & dedication! pic.twitter.com/xpEmPFkDtd — MFA Austria (@MFA_Austria) 27 апреля 2022

Напомним, Австрия продолжит оплачивать поставки газа из РФ в евро.

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