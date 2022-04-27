Сотрудники посольства Австрии вернулись в Киев

МИД Австрии возобновляет работу в столице.
Сотрудники посольства Австрии в Украине вернулись в Киев на прошлой неделе.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австрии в Twitter.
"Мы единые с народом Украины, который стал жертвой беспрецедентной военной агрессии со стороны России. Как важный знак нашей непреклонной солидарности с Украиной сотрудники нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе. Спасибо нашим сотрудникам за ваши усилия и самоотверженность!" – говорится в сообщении.
We stand united with the people of #Ukraine, who fell victim to an unprecedented military aggression by #Russia. Как важное имя нашего непреодолимого союза с Украиной, членами нашей симпатии отремонтировано на #Kyiv last week. Thanks to our staff for your efforts & dedication! pic.twitter.com/xpEmPFkDtd— MFA Austria (@MFA_Austria) 27 апреля 2022
Напомним, Австрия продолжит оплачивать поставки газа из РФ в евро.
Читайте также:
- К 2027 году ЕС полностью откажется от российского газа – австрийский министр
- Путин верит, что выиграет войну в Украине — канцлер Австрии по итогам встречи с главой Кремля
- Американские дипломаты уже вернулись во Львов и готовятся к скорейшему возобновлению работы в Киеве.