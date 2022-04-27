В Киеве со 2 мая начнут прием заявлений в первые классы: какая процедура

В Киеве со 2 мая начнут прием заявлений в первые классы: какая процедура

В КГГА также назвали категории, которым предоставляется приоритет при зачислении в первый класс.

Со 2 мая в Киеве начнется прием документов в первые классы. Он продлится до 31 мая.

В этом году документы можно подать как лично, так и в электронном виде или в виде почтовых писем.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"В этом году зачисление в 1-е классы будет осуществляться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных по факсу, или по электронной почте на адрес школы. Если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своей ребенка, это не является основанием для отказа в зачислении. Оригиналы документов и медицинские справки подаются в учебное заведение не позднее 23 августа 2022 года включительно", — отметил он.

Приоритет при отнесении к первому классу получат следующие категории детей:

- проживающие на территории обслуживания заведения;

- зарегистрированные внутриперемещенные лица;

- дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе и дети работников этих заведений.

Напомним, в МОН сообщили, в каком формате будут завершать учебный год университеты и колледжи.

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