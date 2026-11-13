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РФ атаковала Киев: в больнице вспыхнул пожар, есть разрушение — все подробности (фото)
Россияне ударили по больнице в Киеве — людей спасали из здания.
В ночь на пятницу, 13 ноября, российские войска атаковали Киев. В результате удара вспыхнул пожар в медицинском заведении.
Что известно об атаке на Киев и его последствиях — читайте на ТСН.ua.
«В Шевченковском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание здания медицинского учреждения», — сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
В ГНСН добавили, что кроме пожара в заведении произошло разрушение на втором этаже.
«Персонал медучреждения вывел в безопасное место 30 человек, еще семь человек спасли спасатели ГСЧС. Один человек пострадал», — говорится в сообщении спасателей.
Атака на Киев.
Напомним, накануне утром Россия ударила по жилому дому на Соломенке . Дрон влетел прямо в квартиру, произошел пожар и возникло разрушение. В результате «прилета» погибла женщина.
Уже днем прилетело просто о проезжей части в Шевченковском районе. В результате атаки поврежден пассажирский автобус. Также известно об одном пострадавшем.