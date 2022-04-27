В Киеве мужчина открыл огонь в подъезде многоэтажки и угрожал гранатой

В Киеве мужчина открыл огонь в подъезде многоэтажки и угрожал гранатой

В Киеве на Оболони 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из пистолета в подъезде многоэтажки. Когда по вызову приехали патрульные, киевлянин угрожал им гранатой.

Об этом сообщили 26 апреля в полиции Киева.

Во время обыска у мужчины изъяли две гранаты, огнестрельное оружие, карабины и около тысячи патронов. Его задержали. Нарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Известно, что мужчина ранее не был судим, а полицию вызвала его сожительница.

Напомним, в Киеве начали демонтировать бронзовые скульптуры двух рабочих у Арки дружбы народов. Этот монумент был установлен в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".

Полиция Киева / Facebook

Полиция Киева / Facebook

Полиция Киева / Facebook

В Киеве демонтируют памятник российским и украинским рабочим

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