За прошедшие сутки специалисты обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов в Киевской области

26 апреля спасатели обследовали шесть районов Киевской области.
В течение 26 апреля в ходе работ специалисты обезвредили 1413 взрывоопасных предметов в Киевской области. Всего с начала войны России против Украины – 23 218.
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
Спасатели обследовали следующие населенные пункты:
Бучанского района: Копылов, Калиновка, Мырча, Берестянка, Буча, Мощун, Озера, Дымер, Катюжанка, Рудня-Димерская, Рута-Катюжанская, Николаевка, Ирпень, Ворзель, Петрушки, Мотыжин, Бородянка, Новая Гребля, Дмитровка.
Броварского района: Красное, Большой Круполь, Ушевка, Гаево, Залесье, Гоголев, Русанов, Плоское, Мокрец, Бервица.
Белоцерковского района: Белая Церковь.
Вышгородского района: Демидов, Лютеж.
Фастовского района: Фастов, Ясногородка.
Обуховского района: Васильков.
Напомним, в Киевской области на этой неделе работу саперных служб сосредоточат на кладбищах.
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