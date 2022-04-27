За прошедшие сутки специалисты обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов в Киевской области

За прошедшие сутки специалисты обезвредили более 1400 взрывоопасных предметов в Киевской области

26 апреля спасатели обследовали шесть районов Киевской области.

В течение 26 апреля в ходе работ специалисты обезвредили 1413 взрывоопасных предметов в Киевской области. Всего с начала войны России против Украины – 23 218.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Спасатели обследовали следующие населенные пункты:

Бучанского района: Копылов, Калиновка, Мырча, Берестянка, Буча, Мощун, Озера, Дымер, Катюжанка, Рудня-Димерская, Рута-Катюжанская, Николаевка, Ирпень, Ворзель, Петрушки, Мотыжин, Бородянка, Новая Гребля, Дмитровка.

Броварского района: Красное, Большой Круполь, Ушевка, Гаево, Залесье, Гоголев, Русанов, Плоское, Мокрец, Бервица.

Белоцерковского района: Белая Церковь.

Вышгородского района: Демидов, Лютеж.

Фастовского района: Фастов, Ясногородка.

Обуховского района: Васильков.

Напомним, в Киевской области на этой неделе работу саперных служб сосредоточат на кладбищах.

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