Киевлян призвали не посещать кладбища на период действия военного положения

Городские власти просят жителей столицы воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения и перенести визит к моменту, когда ситуация в городе станет более безопасной.
Власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения из-за опасности.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины, и в Киеве в частности, продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ", — подчеркнул он.
Напомним, на этой неделе в Киевской области работу саперных служб сосредоточат на кладбищах.
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