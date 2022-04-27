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Киевлян призвали не посещать кладбища на период действия военного положения

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Киевлян призвали не посещать кладбища на период действия военного положения

pixabay.com

Городские власти просят жителей столицы воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения и перенести визит к моменту, когда ситуация в городе станет более безопасной.

Власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения из-за опасности.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины, и в Киеве в частности, продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ", — подчеркнул он.

Напомним, на этой неделе в Киевской области работу саперных служб сосредоточат на кладбищах.

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