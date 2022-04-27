Киевлян призвали не посещать кладбища на период действия военного положения

Киевлян призвали не посещать кладбища на период действия военного положения

Городские власти просят жителей столицы воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения и перенести визит к моменту, когда ситуация в городе станет более безопасной.

Власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения из-за опасности.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины, и в Киеве в частности, продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ", — подчеркнул он.

Напомним, на этой неделе в Киевской области работу саперных служб сосредоточат на кладбищах.

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