Киян закликали не відвідувати кладовища на період дії воєнного стану

Міська влада просить жителів столиці утриматись від відвідування кладовищ на період дії воєнного стану та перенести візит до моменту, коли ситуація в місті стане більш безпечною.
Влада просить киян утриматись від відвідування кладовищ на період дії воєнного стану через небезпеку.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Традиційно після Великодня в Україні проходять поминальні дні, українці вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Нагадую, що на території України, і в Києві зокрема, продовжує діяти воєнний стан. З початку військових дій столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Маємо факти обстрілів і територій кладовищ", – наголосив він.
Нагадаємо, на цьому тижні на Київщині роботу саперних служб зосередять на цвинтарях.
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