Спека у Києві: зафіксований новий температурний рекорд

Вд початку липня у столиці зафіксовано вже 13 температурних рекордів.

У Києві 17 липня був зафіксований новий температурний рекорд – температура повітря у столиці сягнула +35,6 градуса.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними метеостанції геофізичної обсерваторії, 17 липня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і сягнула +35,6 градуса.

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Цей показник на +2 градуси перевищив попередній рекорд у столиці, зафіксований 2016 року.

Зазначається, що від початку липня в Києві зафіксовано вже 13 температурних рекордів.

Нагадаємо, 17 липня після спеки Київ накрила негода. Дощами залило вулиці міста і навіть підтопило торговельний центр.

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