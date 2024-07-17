У Києві у річці Дніпро зафіксували рекордну температуру води

Температура води у Дніпрі побила рекорд 2010 року.

У Києві у вівторок, 16 липня, зафіксували найвищу температуру води у Дніпрі – 29,0°C, що перевищило попередній рекорд, встановлений 2010 року.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"16 липня максимальна температура води у Дніпрі досягла 29,0°С і перевищила попередній максиму на 0,4°, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6°С", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 16 липня зафіксували два погодних рекорди.

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