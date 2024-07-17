У Києві 16 липня зафіксували два погодних рекорди

Температура повітря, зокрема перевищила попередній рекордний показник 1931 року.
У Києві у вівторок, 16 липня, максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 36,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1931 року на 0,2°С.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Також було зафіксовано ще один рекорд – максимальна швидкість вітру досягла цього дня 21 м/с, що на 1 м/с більше попереднього максимального значення, зареєстрованого 1964 року.
Нагадаємо, мешканців Києва та області попереджають про небезпечні метеорологічні явища до кінця доби 17 липня.
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