У Києві 16 липня зафіксували два погодних рекорди

У Києві у вівторок, 16 липня, максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 36,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1931 року на 0,2°С.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Також було зафіксовано ще один рекорд – максимальна швидкість вітру досягла цього дня 21 м/с, що на 1 м/с більше попереднього максимального значення, зареєстрованого 1964 року.

Нагадаємо, мешканців Києва та області попереджають про небезпечні метеорологічні явища до кінця доби 17 липня.

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