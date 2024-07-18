Атака на Київ 8 липня: Кличко повідомив про стан і кількість поранених у лікарнях

Зокрема, в медзакладах перебувають троє постраждалих дітей.
Внаслідок російської ракетної атаки на Київ 8 липня на лікуванні в медичних закладах міста перебувають 23 постраждалих.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив 18 липня.
"На стаціонарному лікуванні в медзакладах столиці сьогодні перебувають 23 постраждалих внаслідок атаки на Київ 8 липня", – йдеться в заяві міського голови.
Він уточнив, що троє з цих постраждалих – діти.
Із 20 постраждалих дорослих двоє перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, 8 липня війська РФ завдали ракетного удару по Києву, влучивши по дитячій лікарні "Охматдит", житловому будинку, бізнес-центру та приватній клініці. Внаслідок атаки загинули десятки людей, ще понад 100 – постраждали.
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