Київ після спеки накрила негода: підтоплені вулиці і ТЦ (відео)

Унаслідок негоди у Києві підтоплено ТЦ Магелан, що у Голосіївському районі, а також частину вулиць міста.

Сьогодні, 17 липня, Київ накрила негода. Опади виявились настільки сильними, що вулиці підтопило.

Відео наслідків зливи поширилися Мережею.

Через підтоплення вулиць у Києві рух громадського транспорту затримується.

Крім того, злива підтопила столичний ТЦ "Магелан" на Теремках.

Київ після спеки накрила негода: підтоплені вулиці і ТЦ

Реакція киян на дощ говорить сама за себе.

Нагадаємо, що у Києві у річці Дніпро зафіксували рекордну температуру води.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.