Київ після спеки накрила негода: підтоплені вулиці і ТЦ (відео)

Унаслідок негоди у Києві підтоплено ТЦ Магелан, що у Голосіївському районі, а також частину вулиць міста.
Сьогодні, 17 липня, Київ накрила негода. Опади виявились настільки сильними, що вулиці підтопило.
Відео наслідків зливи поширилися Мережею.
Через підтоплення вулиць у Києві рух громадського транспорту затримується.
Крім того, злива підтопила столичний ТЦ "Магелан" на Теремках.
Реакція киян на дощ говорить сама за себе.
Нагадаємо, що у Києві у річці Дніпро зафіксували рекордну температуру води.
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