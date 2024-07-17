У Києві на лівому березі пролунали вибухи: що відомо

На лівому березі столиці пролунали вибухи. У Дарницькому районі сталося загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце.

Про це пише мер Кива Віталій Кличко.

"Рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БПЛА. Обстеження мікрорайону триває", – додав Кличко.

Додається, що наслідків обстрілу, пошкоджень внаслідок падіння уламків в Дарницькому районі столиці наразі не виявлено.

"Не ігноруємо сигнали тривоги! За цей вечір вони вже лунали тричі. Ворог – підступний і цинічний", – наголосив очільник міста.

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