В Україні оголосили повітряну тривогу: у Києві лунали вибухи

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
В Україні пізно увечері 17 липня оголосили повітряну тривогу в Києві та деяких областях.
Північні області, а також Полтавщина, Дніпропетровщиа, Запоріжжя і Харківщина опинилися під загозою атаки ворожих "Шахедів".
О 22:50 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються:
- в напрямку Києва з східної сторони.
- на межі Харківської та Дніпропетровської областе, курс південний (Дніпро)
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці лунають вибухи, працює наша ППО. За словами мера, у Дарницькому районі, за попередньою інформацією, загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Інших деталей поки невідомо.
UPD
О 23:07 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги і одразу ж оголосили нову - через черговий зліт МіГа. Почервоніла і вся територія України. Крім загрози від МіГа, декілька груп БпЛА в Харківській області рухаються курсом на південью
Винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.
Нагадаємо, що годину тому в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К.
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