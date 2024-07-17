В Києві чоловік підірвав гранату у житловому дворі: що про це відомо (фото)

Інцидент стався близько першої години ночі в одному з житлових дворів Дніпровського району.

В Києві правоохоронці затримали місцевого мешканця, який підірвав гранату у Дніпровському районі.

Про це повідомили в пресслужбі Поліції Києва.

Як стало відомо, інцидент стався близько першої години ночі в одному з житлових дворів Дніпровського району. Там 26-річний чоловік підірвав гранату, яку взяв у свого 36-річного знайомого. Внаслідок вибуху було пошкоджено припаркований автомобіль та вікна на першому та другому поверсі багатоквартирного будинку. З людей ніхто не постраждав.

“За місцем проживання товариша (у якого порушник взяв гранату, - ред.) правоохоронці провели обшук, де вилучили гранатометні постріли "ВОГ" та набої різного калібру. Поліцейські його також затримали. За вказаним фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями ККУкраїни - ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами). Слідчі готують їм повідомлення про підозру та будуть клопотати перед судом про те, щоб фігуранти на час слідства перебували під вартою. Порушникам загрожує від двох до семи років позбавлення волі”, - розповіли в Поліції Києва.

Нагадаємо, що в Києві чоловік організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон під виглядом "волонтерів".

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