Росіяни атакували Київ дронами: що відомо про наслідки

Інформація про падіння уламків в одному з районів міста не підтвердилася.

Пізно ввечері 17 липня армія РФ атакувала Київ безпілотниками. Певну кількість дронів знищили сили ППО.

По це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Під час однієї з останніх повітряних тривог для Києва існувала реальна загроза застосування ворогом БпЛА. Певна кількість дронів противника прямували на столицю, але були уражені силами та засобами ППО на підступах", - йдеться у повідомленні.

Попко також прокоментував інформацію мерії про те начебто падіння уламків в Дарницькому районі Києва. Втім, обстеження району загонами оперативних служб не виявило цього.

"На щастя - наслідків обстрілу не виявлено. Тож у Києві без руйнувань та потерпілих", - наголосив очільник КМВА.

Як повідомлялося, пізно ввечері 17 липня в Києві на лівому березі пролунали вибухи. З'явилася інформація, що в Дарницькому районі сталося загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Втім, це не підтвердилося.

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