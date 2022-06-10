Спека до +31 і дощ: прогноз погоди на вихідні в Києві

Спека до +31 і дощ: прогноз погоди на вихідні в Києві

У столиці на вихідних очікується справжня літня спека. Варто пам'ятати, що відвідувати ліси та лісопаркові зони заборонено, а купатися на пляжах - небезпечно.

Вихідними, 11-12 червня, у Києві буде спекотно. У суботу повітря прогріється до +31 градуса, а в неділю очікується дрібний дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

Так, у суботу в Києві хмар на небі спостерігатися не буде, день буде ясним. Без опадів. Температура повітря від +18 до +31 градуса.

У неділю хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитися. Температура повітря від +21 до +27 градусів.

У КМДА нагадали, що в столиці суворо заборонено відвідувати ліси та лісопаркові зони, а також заїжджати туди на будь-якому транспорті. Частина лісових територій була зоною бойових дій, і там досі можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.

Крім того, дно акваторій київських пляжів перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів. Уже досліджено два пляжі: "Центральний" та "Венеція". В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати пляжі і зони відпочинку наразі не радять.

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