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Сезон півоній у Києві: в ботанічному саду розквіли понад 180 сортів (фото)

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Фото: Тетяна Щербакова / ©
Фото: Тетяна Щербакова / ©
Фото: Тетяна Щербакова / ©
Фото: Тетяна Щербакова / ©
Фото: Тетяна Щербакова / ©
Фото: Тетяна Щербакова / ©
Фото: Тетяна Щербакова / ©
Фото: Тетяна Щербакова / ©

Відвідати ботсад і насолодитися півоніями можна щодня з 8:30 до 21:00. Для цього на вході треба придбати квиток.

У Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка в Києві розпочався сезон квітування півоній. Там висаджено понад 180 сортів пахучих квітів.

Про це повідомили на сторінці ботсаду в Facebook.

Локація відкрита для відвідувачів щодня з 8:30 до 21:00. Вартість квитків: 60 гривень - дорослий, 30 - дитячий. 

Ботанічний сад розташований у Печерському районі, на вулиці Тимірязєвській, 1. Дістатися до нього можна пішки від станції метро "Дружби народів". Або автобусом №62 та тролейбусом №14 до кінцевої зупинки "Ботанічний сад"

Деталі можна дізнатися за телефоном ботсаду: 044 285 4105.

Нагадаємо, раніше у ботанічному саду Києва квітнули магнолії. Фото звідти опублікували кияни в Мережі.

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