Очільник МВС оцінив загрозу повторного наступу військ РФ на Київ

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевнив, що наразі немає безпосередньої загрози повторного наступу російських військових до Києва.

Водночас він додав, що Київ продовжуватимуть охороняти та укріплювати.

Про це очільник МВС розповів в інтерв'ю Agence France-Presse.

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"Загрози нападу на Київ сьогодні немає. Немає зосередження військ біля білоруського кордону, але ми розуміємо, що завтра можливі будь-які сценарії. Тому йде серйозна підготовка – підготовка лінії оборони, підготовка військ, які залишаться в Києві та по місту", - сказав міністр.

Монастирський додав, що загроза російських авіаударів зберігається на всій території України.

"Об’єктом ракетного обстрілу може стати будь-яке місце в Україні, зокрема і Київ. Потенційні цілі включають урядовий квартал та історичний центр", - зауважив він.

"Зазначу, у Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. На Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових. Однак усі ми маємо бути пильними: споживати інформацію з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки під час воєнного стану", - прокоментував інформацію голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Варто зазначити, з'явилася інформація, що російські окупанти розсилають текстові повідомлення з залякуваннями. Мовляв, у період від 10 до 15 червня війська РФ нібито знову спробують захопити Київську область з "висадженням десанту у Гостомелі". Водночас у ЗСУ спростували цю інформацію і назвали це фейком кремлівської пропаганди.

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