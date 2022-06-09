Частини тіла знайшли у валізі: поліція Київській області просить допомогти встановити особу жінки

Поліція Київської області закликає допомогти встановити особу вбитої жінки, яку 4 червня знайшли в Обухівському районі.

Правоохоронці зазначили, що частини тіла жінки виявили у валізі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області 9 червня.

"Допоможіть встановити особу вбитої жінки! 4 червня в Обухівському районі Київської області у валізі виявили частини тіла жінки. Орієнтовний вік вбитої від 40 до 50 років, середньої статури", – вказано в повідомленні.

На місці події правоохоронці виявили такі речі:

пальто-куртка з капюшоном чорного кольору, розмір S;

куртка весняно-осіння рожевого кольору на застібці, розмір M;

сарафан зеленого кольору довжиною за коліна, на грудях на ґудзиках, розмір 34;

сукня блакитного кольору з малюнками, на ґудзиках, розмір XS;

реглан рожевого кольору з написом на грудях білими літерами;

дорожня валіза, в якій містилися рештки тіла, коричневого кольору, на колесах та застібці.

Якщо вам знайомі ці речі або особа загиблої, правоохоронці закликали звертись за телефонами: +38 (096) 749 34 53, +38 (097) 682 40 14.

‼️УВАГА РОЗШУК! Допоможіть встановити особу вбитої жінки! 4 червня в Обухівському районі Київської області у валізі... Опубліковано Поліція Київської області Четвер, 9 червня 2022 р.

Нагадаємо, у квартирі в центрі Львова 35-річний киянин встромив ножа у шию дівчини, його затримали.

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